Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧИзвестия вчера в 13:17
Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Документ разместили на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 30 апреля.
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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции
Эхо Москвывчера в 18:03
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Не стоит в этом обвинять весь мир. Избегайте конфликтных ситуаций, испорченные сегодня отношения будет трудно восстановить.
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Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
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Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
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В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
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Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на посылки из других стран единым сбором, который составит 15%.
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Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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Максим Галкин рассказал фанатам о правилах приёма в пищу икры минтая
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Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
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Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
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Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
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Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
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Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»
Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
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Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
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Ярмольник выиграл суд против ФСО
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