Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧИзвестия вчера в 13:17

Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Документ разместили на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 30 апреля.
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Минздрав предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

ТАССвчера в 12:42

Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

Эхо Москвывчера в 18:03

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Известиявчера в 13:17

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Интерфаксвчера в 12:55

Врач оценила призыв Минздрава РФ запретить отрицание ВИЧ

ФАНвчера в 20:12

Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ

RT на русскомвчера в 14:24

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Говорит Москвавчера в 13:25
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Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Общество

Гороскоп на 1 мая

Не стоит в этом обвинять весь мир. Избегайте конфликтных ситуаций, испорченные сегодня отношения будет трудно восстановить.
Обновлено вчера в 17:37
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено 29 апреля в 15:00
Культура

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в тяжелом состоянии

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в кардиореанимацию. Состояние 72-летнего кинематографиста оценивается как тяжелое.
Обновлено в 00:37
Политика

В Венесуэле произошла попытка государственного переворота

В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье

Россиянам рассказали о правилах безопасности при отправлении в тропики

В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости соблюдать осторожность, выезжая в страны с экваториально-тропическим климатом, поскольку в них распространены редкие паразиты и инфекции, нетипичные для России.
Обновлено в 01:00
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз

Обновлено вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье

Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Зарубежные посылки в России предложили обложить единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на посылки из других стран единым сбором, который составит 15%.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал фанатам о правилах приёма в пищу икры минтая

Обновлено вчера в 13:11
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Армия и оружие

Американские F-35 начали много простаивать на земле

Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Баскетбол

Стефен Карри вывихнул палец левой руки, но вернулся в игру

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри был вынужден покинуть площадку на 4-й минуте 2-го матча серии плей-офф с «Хьюстоном» (1-0), вывихнув средний палец левой руки.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено вчера в 10:23
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