Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицаниеИнтерфакс 12:55
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Футбол
Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено в 15:32
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
Обновлено вчера в 23:56
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Единоборства
Нурмагомедов завершит карьеру после трех ближайших боев
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.
Обновлено в 15:28
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Диетолог рассказала, какой завтрак опасен для здоровья
Какие продукты не стоит употреблять в пищу по утрам, объяснила врач-диетолог Надежда Степанова.
Обновлено вчера в 23:40
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Политика
Обстановка в столице Венесуэлы обострилась в последние часы
По последним данным, в результате столкновений пострадали не менее 50 человек.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Екатерине Андреевой предложили стать царицей
Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына
В семье соблюдают церковные праздники В преддверии "Евровидения" 36-летний Сергей Лазарев стал гостем шоу "Пятница с Региной".
Обновлено 28 апреля в 04:42
Спорт
WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
Обновлено в 16:03
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут до 15 мая
Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 15 мая.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика
Киев воспротивился выдаче российских паспортов жителям Донбасса
В среду, 24 апреля, Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:24