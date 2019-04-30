Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицаниеИнтерфакс вчера в 12:55
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции
Эхо Москвывчера в 18:03
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Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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Общество
В Новосибирске началась демонстрация в честь Дня Весны и Труда
В 11:00 на площади Ленина начнётся торжественный митинг. На время демонстрации в Новосибирске перекрыты многие улицы.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Футбол
Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Конный поход в Чечне поставил рекорд
Глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте», что достижение - самый массовый строевой конный поход в национальной одежде в мире - зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Обновлено в 02:08
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Хоккей
«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву
«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
Обновлено в 02:51
Политика
Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Разработчики опубликовали видео геймплея The Sinking City
Разработчики игровой компании Bigben Interactive опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий геймплей детективного приключения The Sinking City.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Игорь Акинфеев: «ЦСКА не наиграл в этом сезоне на Лигу чемпионов»
Обновлено вчера в 14:54
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Политика
Дружелюбную белуху в Норвегии назвали «российским шпионом»
Дружелюбную белуху, вид зубатых китов из семейства нарваловых, которая в конце прошлой недели появилась у северных берегов Норвегии, посчитали "российским шпионом", сообщает Reuters.
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Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Наука
В США дрон впервые доставил пациенту донорскую почку для пересадки
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55