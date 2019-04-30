Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицаниеИнтерфакс вчера в 12:55
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции
Эхо Москвывчера в 18:03
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Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании
Утверждается, что аппарат позаимствует черты дизайна у концептуального смартфона Meizu Zero, который полностью лишён разъёмов и физических кнопок.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей
Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Космос
Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты
Обновлено в 05:27
Общество
На первомайскую демонстрацию в Твери вышли более 15 тысяч человек
В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.
Обновлено в 05:08
Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Компания Isuzu представила эксклюзивную версию пикапа D-Max
Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы
Проседание грунта произошло во вторник на обочине проезжей части в районе дома 3 на Рязанском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае
Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 мая
Дорожные знаки Госавтоинспекция и правительство посчитали, что эксперимент с уменьшением размеров дорожных знаков прошел успешно и теперь с 1 мая их начнут уменьшать везде.
Обновлено вчера в 06:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Общество
Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге
Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
Обновлено в 04:46
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Футбол
Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32