Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицаниеИнтерфакс вчера в 12:55

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Врач оценила призыв Минздрава РФ запретить отрицание ВИЧ

ФАНвчера в 20:12

Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

Эхо Москвывчера в 18:03

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Интерфаксвчера в 12:55

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Известиявчера в 13:17

Минздрав предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

ТАССвчера в 12:42

Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ

RT на русскомвчера в 14:24

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Говорит Москвавчера в 13:25
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Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Meizu 17 может стать первым 5G-смартфоном компании

Утверждается, что аппарат позаимствует черты дизайна у концептуального смартфона Meizu Zero, который полностью лишён разъёмов и физических кнопок.
Обновлено вчера в 11:45
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей

Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

На пути к славе: Нуждающаяся Инга Оболдина торговала на рынке

Обновлено в 04:00
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты

Обновлено в 05:27
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 04:14
Общество

На первомайскую демонстрацию в Твери вышли более 15 тысяч человек

В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.
Обновлено в 05:08
Музыка

Алсу примет участие в Евровидении-2019

Обновлено в 02:33
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Политика

Зеленского объявили избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Авто

Компания Isuzu представила эксклюзивную версию пикапа D-Max

Японская компания подготовила специальную версию популярного пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir за 58 500 долларов.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы

Проседание грунта произошло во вторник на обочине проезжей части в районе дома 3 на Рязанском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае

Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 мая

Дорожные знаки Госавтоинспекция и правительство посчитали, что эксперимент с уменьшением размеров дорожных знаков прошел успешно и теперь с 1 мая их начнут уменьшать везде.
Обновлено вчера в 06:09
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Общество

Беглов возглавил первомайское шествие в Петербурге

Демонстрацию возглавили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина.
Обновлено в 04:46
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Происшествия

Стадион «Лужники» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 04:31
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32
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