с чего всё началось

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

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