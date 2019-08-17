Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работеТАСС 17 августа в 15:52
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
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Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
Ведомости17 августа в 13:00
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