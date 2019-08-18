Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкогольРИА Новости вчера в 20:10
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
Обновлено в 03:48
Футбол
Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Технологии
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей
Обновлено в 08:34
Происшествия
Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено в 09:28
Хоккей
«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Авто
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.
Обновлено в 01:33
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом
Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Обновлено в 09:14
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Происшествия
Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде
Мировой рекорд британец Нил Кэмпбелл установил на аэродроме в графстве Северный Йоркшир.
Обновлено в 08:43
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Происшествия
В Москве живодер привязал собаку к едущей машине
В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.
Обновлено в 09:38