Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкогольРИА Новости вчера в 20:10
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
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Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
Обновлено в 04:40
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Общество
Жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна
В Приморье начали эвакуировать жителей из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Совфеде ответили на слова Порошенко о «страхах» России
Россия не боится "единой и решительной Украины" и даже заинтересована в том, чтобы соседняя страна обрела эти качества, которые пригодятся в строительстве объединенной безблоковой Европы, заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 06:00
Футбол
Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться
Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва.
Обновлено в 04:10
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Галкин вырастил тыквы на огороде в Юрмале
Юморист Максим Галкин в сторис Instagram сообщил, что на его огороде в Латвии созрели первые тыквы.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Футбол
Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Общество
Россиян хотят информировать о запрете выезда из-за долгов по СМС
Уведомления о запрете выезда могут также приходить организациям и индивидуальным предпринимателям по электронной почте, указанной в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Обновлено в 06:36
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Транспорт
В Москве закрыли девять станций красной ветки метро
Девять станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю, до 24 августа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21