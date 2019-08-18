Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкогольРИА Новости вчера в 20:10
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
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Общество
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 04:29
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Футбол
Глава комитета по этике РФС: Такие слова не красят Семака
Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев высказался по поводу поведения главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ахматом».
Обновлено в 04:54
Культура
Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Футбол
Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться
Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва.
Обновлено в 04:10
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына
На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики разместили боевые машины пехоты на территории школы в населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8
В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 благодаря публикации в базе китайского регулятора TENAA.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Сколько зарабатывали министры в СССР?
Писали, что средняя зарплата министра в России отличается от средней по стране раз в 15.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено 16 августа в 21:01
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ
Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса
Полицейские в Бурятии спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:53