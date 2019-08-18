Здоровье

Минздрав предложил тестировать работников на алкогольРИА Новости вчера в 20:10

Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
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