с чего всё началось

Авторы предложили работодателям оценить финансовые потери, которые связаны с регулярными уходами сотрудников на перекур. Тех, кто слишком часто бегает в курилку предлагается штрафовать, тем сотрудникам, которые бросили пагубную привычку предложено выписывать премии.

Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе

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