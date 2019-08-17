Общество
Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работеТагилСити.ру 18 августа в 01:10
Авторы предложили работодателям оценить финансовые потери, которые связаны с регулярными уходами сотрудников на перекур. Тех, кто слишком часто бегает в курилку предлагается штрафовать, тем сотрудникам, которые бросили пагубную привычку предложено выписывать премии.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
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Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
Ведомости17 августа в 13:00
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