с чего всё началось

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.

Политика В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Политика Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу» Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Футбол В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.

Политика Порошенко перечислил страхи России Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Происшествия Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Кино Умер создатель мультипликационного кролика Роджера В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.