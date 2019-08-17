Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работеРБК вчера в 11:08
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Читать в источнике
Оценить937
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБКвчера в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Трезвые корпоративы: Минздрав решил бороться с пьянством через работодателей
Московский Комсомолец09:56
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Обновлено 16 августа в 09:32
Футбол
Динамо — Локомотив 1:2
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Наука
«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров
Обновлено 16 августа в 12:38
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Политика
В США планируют продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Отмечается, что американское ведомство намерено продлить генеральную лицензию на 90 дней.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Наука
Ученые-химики получили новую модификацию углерода
Обновлено в 01:00
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100
Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.
Обновлено в 15:56
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Культура
«Идоменей» всему голова
История постановок В 1781 году у "Идоменея" в Мюнхене не было режиссера-постановщика в привычном нам смысле: спектакль совместно ставили капельмейстер Кристиан Каннабих, хореограф Клод Легран, художник Лоренцо Квальо и сам композитор.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похвастался своим урожаем на даче
Режиссер Константин Богомолов вслед за ведущим Максимом Галкиным показал урожай яблок, которые поспели на его дачном участке.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50