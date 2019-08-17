Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работеLenta.ru 15:11
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Читать в источнике
Оценить706
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Театры
Выходит в свет сентябрьский «Театрал»
Журнал продается в театрах столицы и газетных киосках.
Обновлено в 15:23
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Общество
В Королевском театре Мадрида выразили слова поддержки Пласидо Доминго
Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол
В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Игры
Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке
В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено в 12:10
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер
Обновлено 15 августа в 15:01
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Политика
Провокации на незаконных митингах координируют западные политтехнологи
Политолог Сергей Марков убежден, что тактика организации незаконных оппозиционных митингов в Москве отработана западными специалистами.
Обновлено в 15:28
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 17:52
Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу»
«Монако» уступил «Метцу» в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Монако».
Обновлено в 16:30
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры
Обновлено в 16:33
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено в 16:42