Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работеРБК вчера в 11:08

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
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Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf
).
РБКвчера в 11:08

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Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе

Эхо Москвывчера в 23:30

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

РБКвчера в 11:08

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

РИА Новостивчера в 18:43

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

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Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Ведомостивчера в 13:00

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

RT на русскомвчера в 12:31

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Московский Комсомолецвчера в 18:25
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