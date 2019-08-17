с чего всё началось

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Кино Умер создатель мультяшного кролика Роджера Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Армия и оружие В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Политика Зеленский взялся спорить с историей Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Общество Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797% Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Космос Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.

Здоровье Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.

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