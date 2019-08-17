с чего всё началось

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Здоровье Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные? В Сети сегодня гуляет публикация о пяти неэффективных лекарствах, которые очень популярны в России.

Футбол В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива» Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Футбол Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно» Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Театры Выходит в свет сентябрьский «Театрал» Журнал продается в театрах столицы и газетных киосках.

Экономика Акционеры хотят отсудить у датской Novo Nordisk $1,8 млрд Акционеры намерены отсудить у Novo Nordisk 1,8 млрд долларов, которые они потеряли из-за действий компании.

Здоровье Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.

Финансы 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Футбол Экипаж «Уральских авиалиний» наградили на «Екатеринбург Арене» На стадион приехали все члены экипажа: командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Политика В Судане подписано соглашение о переходном периоде Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу, 17 августа, в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.

Шоу-бизнес Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.

Футбол Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.