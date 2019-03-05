Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощиРБК вчера в 18:25
В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минздрав предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений. Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
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В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минздрав предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений.РБКвчера в 18:25
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Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства
Реальное времявчера в 14:45
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд Заводского района Кемерова, речь идет о пассажире самолета авиакомпании "Сибирь", по вине которого в минувшее воскресенье воздушное судно вылетело из столицы Кузбасса в Москву на три часа позже.
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Общество
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Обновлено в 04:30
Происшествия
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Армия и оружие
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи
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Происшествия
Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре
Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
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Ранее США заявили о расторжении с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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Финансы
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