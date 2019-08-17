с чего всё началось

Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».

Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Происшествия На заводе «Альтаир» в Москве произошел пожар Пожар произошел на предприятии "Альтаир" на юго-востоке в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Экономика В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.

Политика В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.

Футбол Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику» В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».

Армия и оружие В ДНР обстрелами ВСУ повреждены два дома Два дома и хозяйственная постройка были повреждены накануне в прифронтовой Горловке и в селе Коминтерново на юге ДНР в результате попадания взрывоопасных предметов.

Армия и оружие Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.

Экономика Титов предложил не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход).

Космос Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» на Арктике новым островам Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.

Авто Купе Bugatti Centodieci оказалось мощнее Широна Попавшие в Сеть раньше времени снимки гиперкара Bugatti Centodieci («сто десять» по-итальянски) дали первое представление о машине, разработанной с отсылками к модели EB110 (1991–1995 годы выпуска).

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.

Наука В Исландии сегодня откроют мемориальную доску растаявшему леднику Исследователи решили почтить память 700-летнего Окйёкюдля. Он стал первой на острове жертвой изменения климата.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Энергетика Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».

Футбол Тихонов: «„Спартак“ - фаворит в дерби с ЦСКА» В преддверии центрального матча шестого тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА бывший футболист красно-белых Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры, подчеркнув, что именно свою бывшую команду считает фаворитом противостояния.

Музыка Скончался народный артист Аскер Махмудов Информацию о смерти артиста подтвердили в минкультуры республики Северная Осетия.