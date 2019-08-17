Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работеЧита.Ру 17 августа в 20:27
Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Читать в источнике
Оценить952
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Трезвые корпоративы: Минздрав решил бороться с пьянством через работодателей
Московский Комсомолецвчера в 09:56
Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
Ведомости17 августа в 13:00
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Кино
Названы победители кинофестиваля «Короче» в Калининграде
Обновлено в 00:51
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками прошлого сезона были Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Обновлено в 02:40
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
В Германии призвали США отменить антироссийские санкции
Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
СП: кассовое исполнение нацпроекта «Демография» в первом полугодии составило 42%
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта "Демография" в первом полугодии составил 41,6% от годового объема финансирования.
Обновлено в 02:29
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Обновлено вчера в 16:15
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42