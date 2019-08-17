с чего всё началось

Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».

Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Армия и оружие Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Политика В Германии призвали США отменить антироссийские санкции Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Политика СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Экономика СП: кассовое исполнение нацпроекта «Демография» в первом полугодии составило 42% Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта "Демография" в первом полугодии составил 41,6% от годового объема финансирования.

Недвижимость В Москве аномально подорожала аренда жилья На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Происшествия В ДТП под Самарой погибли три человека Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.

Транспорт Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.

Энергетика Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.