Общество
Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работеЭхо Москвы вчера в 18:19
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБКвчера в 11:08
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы в Крыму
Вопрос о закрытии химических заводов, расположенных в Крыму, предложил рассмотреть депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет 17 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Захарова уточнила слова Лаврова о Курилах и мирном договоре с Японией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Фейсбук призвала журналистов не искажать слова главы МИД Сергея Лаврова о причинах неподписания мирного договора с Японией и юрисдикции Курильских островов.
Обновлено 15 августа в 17:10
Гаджеты
Опубликованы CAD-рендеры нового смартфона Xiaomi, это может быть Mi 9S
Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
Обновлено вчера в 01:53
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Появилось видео из салона севшего на кукурузное поле А321
Обновлено вчера в 13:33
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Футбол
Семак: ничего не знаю о второй карточке Ракицкому
Ракицкий получил желтую карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, тогда как на официальном сайте РПЛ у украинца в активе один "горчичник".
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Кавани договорился о контракте с американским «Интером»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году пополнит состав клуба MLS «Интер Майами», принадлежащего Дэвиду Бекхэму.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено 16 августа в 08:05
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого американца
Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщила в воскресенье пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 02:27