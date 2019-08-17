с чего всё началось

В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.

Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе

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