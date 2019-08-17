Общество

Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работеЭхо Москвы вчера в 18:19

В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf
).
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