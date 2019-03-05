Здоровье
Минздрав предложил штрафовать главврачей за неправильное лечениеBFM.ru 12:37
Минздрав выступил с инициативой ввести штраф за неправильное лечение для главврачей. Об этом пишет «Российская газета». Министерство подготовило поправки в Административный кодекс о создании условий для оказания помощи, соответствующей утвержденным критериям оценки качества.
Читать в источнике
Оценить120
с чего всё началось
В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минздрав предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений.РБКвчера в 18:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия
Заключенный напал на охранников во французской тюрьме
Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Футбол
Реал — Аякс 0:2 (Перерыв)
Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:13
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
США захотели усилиться в Европе для противостояния России
Слова Скапаротти были ответом на вопрос сенатора о готовности войск НАТО к защите от российской агрессии в Европе.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Происшествия
В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы
Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Технологии
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%).
Обновлено в 10:40
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург
Обновлено в 09:43
Политика
США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Футбол
СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»
Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.
Обновлено в 15:27
Авто
Bugatti создала самый дорогой автомобиль в мире
Уточняется, что La Voiture Noir – это модернизированный вариант купе Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданного Жаном Бугатти еще в 1936 году.
Обновлено в 11:21
Общество
Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина
Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Экономика
Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России
Все счета венесуэльский компаний, открытых в России, будут переведены в принадлежащий государственному «Рособоронэкспорту» банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 15:48
Общество
Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе».
Обновлено в 13:49
Общество
Четыре клипа рэпера Хаски были заблокированы по решению суда
Обновлено в 14:13
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Футбол
Врачей «Зенита» пустят к Кокорину в СИЗО
Обновлено в 13:30
Политика
Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров
Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Экономика
ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии
Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС).
Обновлено в 12:40
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток
В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Обновлено в 15:10
Хоккей
Сборная России по хоккею победила США на Универсиаде
Обновлено в 09:54
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54