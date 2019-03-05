Минздрав предложил штрафовать главврачей за неправильное лечениеBFM.ru 12:37

с чего всё началось

Минздрав выступил с инициативой ввести штраф за неправильное лечение для главврачей. Об этом пишет «Российская газета». Министерство подготовило поправки в Административный кодекс о создании условий для оказания помощи, соответствующей утвержденным критериям оценки качества.

Происшествия Заключенный напал на охранников во французской тюрьме Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.

Футбол Реал — Аякс 0:2 (Перерыв) Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Авто Ford задумался о закрытии двух заводов в России Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.

Армия и оружие США захотели усилиться в Европе для противостояния России Слова Скапаротти были ответом на вопрос сенатора о готовности войск НАТО к защите от российской агрессии в Европе.

Происшествия В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.

Технологии Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%).

Происшествия Божена Рынска снова попала в больницу Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.

Политика США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Авто Bugatti создала самый дорогой автомобиль в мире Уточняется, что La Voiture Noir – это модернизированный вариант купе Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданного Жаном Бугатти еще в 1936 году.

Общество Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.

Экономика Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России Все счета венесуэльский компаний, открытых в России, будут переведены в принадлежащий государственному «Рособоронэкспорту» банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).

Общество Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе».

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Политика Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

Происшествия Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.

Политика Google исправила некорректное отображение Крыма на картах Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.

Экономика ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС).

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Происшествия В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.