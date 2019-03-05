Минздрав предложил штрафовать главврачей за неправильное лечениеBFM.ru 12:37

с чего всё началось

Минздрав выступил с инициативой ввести штраф за неправильное лечение для главврачей. Об этом пишет «Российская газета». Министерство подготовило поправки в Административный кодекс о создании условий для оказания помощи, соответствующей утвержденным критериям оценки качества.

Армия и оружие Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

Происшествия В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Транспорт Минтранс оценил транспортную безопасность Крымского моста Перенос срока завершения строительства стационарного инспекционного досмотрового пункта на подходах к Крымском мосту не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной его части, заявили в Минтрансе.

Политика В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.

Происшествия Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.

Авто В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.

Кино Вышел трейлер восьмого сезона «Игры престолов» Американская телевизионная сеть HBO представила трейлер заключительного сезона фантастической саги "Игра престолов".

Авто Ford задумался о закрытии двух заводов в России Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.

Хоккей «Йокерит» переиграл «Динамо» и сократил счет в серии В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ финский Йокерит на домашнем льду в Хельсинки обыграл московское Динамо 2:1.

Политика Посол США призвала уволить украинского чиновника Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».

Политика Макаревич высказался о «вони, поднятой вокруг Жванецкого» "Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [актера] Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", - отметил музыкант в своем Facebook.

Происшествия Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.

Происшествия Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".

Кино Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз».

Футбол Бейл не попал в стартовый состав «Реала» на матч 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом» Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Здоровье В России из продажи изымут препарат «Эриспирус» С рынка лекарство уйдет во всех доступных ныне формах: запретят продажу таблеток в пленочной оболочке и сироп.

Общество ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.

Хоккей Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.

Общество Хостелы в жилых домах решили запретить Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.

Спорт Московская антидопинговая лаборатория до окончания расследования не переедет в МГУ Московская антидопинговая лаборатория останется в прежнем здании на территории Министерства спорта Российской Федерации по настоятельной просьбе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до окончания расследования.