Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследованийРБК 07:27

с чего всё началось

Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно. Кроме того, квоту на ввоз их действующего психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (все его изомеры) предлагается увеличить с 10 до 300 г.

Происшествия Умер школьник, которого подожгли в подъезде дома в Москве Подросток, которого в конце прошлой недели облили керосином и подожгли в подъезде дома в Москве, скончался от обширных ожогов.

Политика Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на предупреждение Кадырова Депутат Рады Борислав Береза заявил, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Происшествия Подозреваемый в похищении картины Куинджи задержан Картина была застрахована якутской компанией "Стерх" на 12 млн руб. Накануне, 27 января, неизвестный, которого приняли за работника музея, во время работы выставки на глазах посетителей "спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", рассказывал один из очевидцев.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Экономика В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Политика США ужесточили и расширили санкции против Венесуэлы Как сообщало ИА REGNUM, социально-экономический кризис в Венесуэле, спровоцированный санкциями США, перерос в попытку госпереворота, в ходе которой глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.

Теннис Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

Интернет Во «ВКонтакте» появилась архивация постов Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции — архивации публикаций.

Музыка Макаревич высказался против возвращения худсоветов Лидер рок-группы "Машина времени", народный артист России Андрей Макаревич высказался против возвращения цензуры и художественных советов.

Гаджеты Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20 Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.

Музыка Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.

Экономика Акционер Evraz снизил свою долю владения через офшорную компанию Александр Вагин, один из акционеров Evraz, продал 5,63% долю в компании, которой он владел через кипрскую Verocchio Enterprises LTD. Об этом говорится в сообщении Evraz в понедельник.

Авто Geely рассекретила интерьер роскошного кросс-купе FY11 на базе Volvo Новое роскошное кросс-купе Geely FY11, премьера которого состоится весной текущего года, продолжает обрастать подробностями.

Гаджеты Samsung откажется от пластика в упаковке устройств Использовать новые материалы для упаковок компания намерена в этом году.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Общество Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Футбол Адвокат: Кокорина делают инвалидом Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о состоянии здоровья футболиста в СИЗО.