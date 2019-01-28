Здоровье
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследованийРБК 07:27
Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно. Кроме того, квоту на ввоз их действующего психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (все его изомеры) предлагается увеличить с 10 до 300 г.
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с чего всё началось
Минздрав разработал поправки в постановление правительства № 508 от 22 июня 2009 г. «Об утверждении государственных квот, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ».Фармацевтический вестник26 января в 10:02
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Минздрав предлагает ввозить в Россию гашиш для научных исследований
Фармацевтический вестник26 января в 10:20
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