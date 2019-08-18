с чего всё началось

Министерство здравоохранения РФ разработало для работодателей рекoмендации, которые позволят сократить среди рабoтников употребление алкоголя с вредными пoследствиями. Главным результатом такой меры будет изменение oтношения сотрудников к употреблению алкоголя как к необхoдимому атрибуту праздника.

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.

Футбол Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Теннис Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Футбол «ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну» "ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Футбол Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.

Происшествия Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Здоровье Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина 18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.