Здоровье

Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкогольТАСС 02:51

Министерство здравоохранения РФ разработало для работодателей рекoмендации, которые позволят сократить среди рабoтников употребление алкоголя с вредными пoследствиями. Главным результатом такой меры будет изменение oтношения сотрудников к употреблению алкоголя как к необхoдимому атрибуту праздника.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих
" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя.
Life.ruвчера в 20:29

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Минздрав предложил тестировать всех работников на алкоголь

Газета.Ru04:38

Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

Коммерсантъвчера в 23:04

Минздрав предложил веселиться на корпоративах без спиртного

РЕН ТВ02:04

Минздрав предложил проверять рабочих на употребление алкоголя

URA.Ruвчера в 20:41

Минздрав предложил ввести на рабочих местах тест на алкоголь

РБК01:25

Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

Известиявчера в 21:29

Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

РИА Новостивчера в 20:10
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Происшествия

В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу

В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии

Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни

Обновлено в 16:34
Футбол

Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено в 15:23
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Теннис

Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).
Обновлено в 16:15
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Футбол

Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»

Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Политика

В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Футбол

«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»

"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Происшествия

В центре Новосибирска загорелся ресторан

Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Футбол

Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями

Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона

Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ

Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 17:31
Технологии

Медицинские технологии в домашнем уходе: профессиональная косметология стала доступнее

Как и указано в названии, в составе есть гиалуроновая кислота.
Обновлено в 17:00
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Здоровье

Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина

18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
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