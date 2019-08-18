Здоровье
Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкогольТАСС 02:51
Министерство здравоохранения РФ разработало для работодателей рекoмендации, которые позволят сократить среди рабoтников употребление алкоголя с вредными пoследствиями. Главным результатом такой меры будет изменение oтношения сотрудников к употреблению алкоголя как к необхoдимому атрибуту праздника.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя.Life.ruвчера в 20:29
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Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу
В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Футбол
Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено в 15:23
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Теннис
Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).
Обновлено в 16:15
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Политика
В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
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Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Футбол
«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»
"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 17:31
Технологии
Медицинские технологии в домашнем уходе: профессиональная косметология стала доступнее
Как и указано в названии, в составе есть гиалуроновая кислота.
Обновлено в 17:00
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Здоровье
Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина
18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45