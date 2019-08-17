с чего всё началось

Минздрав России предложил работодателям ввести систему штрафов за перекуры. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех». Так, штрафные санкции предлагается ввести для курильщиков.

Здоровье Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.

Гаджеты В России вырос спрос на кнопочные телефоны Очень часто пользователями кнопочных телефонов становятся пожилые люди, которые пользоваться ими намного удобнее, чем смартфонами.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Финансы В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.

Футбол В сети появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над ЦСКА В официальном твиттере московского "Спартака" появилось видео из раздевалки команды, на котором можно увидеть, как футболисты празднуют победу в дерби над ЦСКА, сообщает Sports.ru.

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Шоу-бизнес Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Происшествия Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.

Экономика «Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год «Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.

Политика Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Политика Эксперт заявил, что Украину готовят к размену Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Политика Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».

Здоровье Диетолог предостерегла о вредных свойствах яблочного сока В целом из-за повышенного содержания органических кислот в яблочном соке даже при отсутствии вышеназванных болезней врачи советуют пить его в количестве не более трех стаканов в неделю, отметила диетолог.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.