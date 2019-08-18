с чего всё началось

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев. Такое предложение включено в программу «Укрепление здоровья работающих».

Транспорт Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Девять станций Московского метрополитена на южном участке Сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Армия и оружие Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Авто Другой Спутник – неизвестный автомобиль из СССР Опытную микролитражку СМЗ-НАМИ‑086 Спутник разработали в 1960‑е годы и предназначали для инвалидов.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Гаджеты Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.

Происшествия Второго пилота севшего в кукурузном поле самолета госпитализировали Вчера пилоты самолета А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили, по всеобщему признанию, настоящий подвиг: посадили воздушное судно в экстремальных условиях.

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Экономика Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Футбол Андрей Панюков извинился за поражение «Урала» от «Крыльев» Нападающий «Урала» Андрей Панюков извинился перед болельщиками за поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). По его словам, команде не хватает везения.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.

Политика В США выдан ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, задержанного Королевской морской пехотой Великобритании в Гибралтаре, и отпущенного на днях.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Интернет В MIUI 10 появилась двухфакторная аутентификация для доступа к некоторым сервисам Например, облачному хранилищу Mi Cloud. Функция работает уже в MIUI 10, наверняка она появится и в MIUI 11.

Армия и оружие National Interest оценил развитие российского флота В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.