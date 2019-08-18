Здоровье
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкогольRT на русском 02:27
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев. Такое предложение включено в программу «Укрепление здоровья работающих».
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя.Life.ruвчера в 20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций Московского метрополитена на южном участке Сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Кино
Российский фильм «Отпуск» получил приз на кинофестивале в Локарно
В рамках программы Антон Сазонов награжден как лучший режиссер.
Обновлено в 03:32
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Авто
Другой Спутник – неизвестный автомобиль из СССР
Опытную микролитражку СМЗ-НАМИ‑086 Спутник разработали в 1960‑е годы и предназначали для инвалидов.
Обновлено в 01:37
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено вчера в 18:04
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Второго пилота севшего в кукурузном поле самолета госпитализировали
Вчера пилоты самолета А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин совершили, по всеобщему признанию, настоящий подвиг: посадили воздушное судно в экстремальных условиях.
Обновлено 16 августа в 06:00
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года
В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено 16 августа в 08:33
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Футбол
Андрей Панюков извинился за поражение «Урала» от «Крыльев»
Нападающий «Урала» Андрей Панюков извинился перед болельщиками за поражение в матче 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). По его словам, команде не хватает везения.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
В США выдан ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, задержанного Королевской морской пехотой Великобритании в Гибралтаре, и отпущенного на днях.
Обновлено вчера в 01:49
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Интернет
В MIUI 10 появилась двухфакторная аутентификация для доступа к некоторым сервисам
Например, облачному хранилищу Mi Cloud. Функция работает уже в MIUI 10, наверняка она появится и в MIUI 11.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48