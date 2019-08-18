Здоровье

Минздрав предложил проверять работников на алкогольNews.ru 01:44

Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства. Целью такого тестирования станет предупреждение несчастных случаев на предприятиях и производствах.
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