Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкогольNews.ru 01:44
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства. Целью такого тестирования станет предупреждение несчастных случаев на предприятиях и производствах.
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Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого он покинул «Спартак»
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Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок после победы над земляками из "Динамо" в контрольном матче поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона, объяснил, почему не собирается меняться, и напомнил, что в КХЛ уже случались чудеса, подобные успеху "Сент-Луиса" в минувшем сезоне НХЛ.
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В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.
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Общество
Семь участков дорог подтопило в Сочи
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Армия и оружие
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Политика
Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга
ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР.
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По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Футбол
Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез
Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде.
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Обновлено в 09:12
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
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Обновлено вчера в 06:10
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
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В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
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Игорь Николаев отправился на гастроли без обручального кольца
Игорь Николаев отправился на гастроли в поезде, удивив поклонников скромным выбором.
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Футбол
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В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей
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Транспорт
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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
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Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
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Футбол
«Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас»
«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
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Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
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