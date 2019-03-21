Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 годаBFM.ru 08:26

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь. Речь идет о запрете продажи продукции с содержанием спирта более 16,5%. Сейчас алкоголь могут купить лица старше 18 лет.

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

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