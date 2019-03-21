Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 годаBFM.ru 08:26
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь. Речь идет о запрете продажи продукции с содержанием спирта более 16,5%. Сейчас алкоголь могут купить лица старше 18 лет.
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Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Мегафон» стал партнером РФС и спонсором сборной России
«Мегафон» станет телеком-спонсором сборной России, а также «стратегическим партнером российского футбола».
Обновлено в 13:32
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбой
В работе онлайн-сервисов «Яндекса» днём 21 марта произошёл сбой.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Происшествия
СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы
Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин решил назначить Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял решение назначить замглавы Минстроя РФ, главного государственного жилищного инспектора страны Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:24
Политика
СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР
По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
Обновлено в 08:18
Футбол
Гилерме и Ахметов вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Бельгии
Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 14:25
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Теннис
В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами
Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.
Обновлено в 13:46
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Форвард «Авангарда» Зернов выбыл на две недели
Согласно источнику, игрок получил травму верхней части тела и рискует пропустить две недели.
Обновлено в 12:28