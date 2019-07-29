Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение ракаРБК 07:19
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Футбол
Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“»
Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
Обновлено в 17:20
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Театры
Машков пояснил, когда вернётся в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях может вернуться в кино.
Обновлено в 20:13
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Общество
В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков
Обновлено в 20:17
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:30
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви
Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.
Обновлено в 12:30
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото
Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
Обновлено в 13:00
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12