Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение ракаРБК 07:19

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Эксперты прокомментировали предложение премировать врачей за выявление рака

РИА Новости20:17

«Причудливые формы стимулирования». Онищенко — о предложение Минздрава премировать за диагностику рака

Телеканал 360°14:13

Минздрав предлагает премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

ТАСС03:55

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

РБК07:19

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

RT на русском04:58

Врачи в России будут получать премии за выявление рака

Rambler News Service04:18

Минздрав премирует врачей и фельдшеров за выявление онкопациентов

Коммерсантъ11:54
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
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В Тулуне закрыли федеральную трассу

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По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Общество

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
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Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
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Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
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Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить курить

Обновлено в 10:38
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Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.
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Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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