Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение ракаРБК 07:19

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Причудливые формы стимулирования». Онищенко — о предложение Минздрава премировать за диагностику рака

Телеканал 360°14:13

Минздрав премирует врачей и фельдшеров за выявление онкопациентов

Коммерсантъ11:54

Минздрав предлагает премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

ТАСС03:55

Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

РИА Новости05:58

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

RT на русском04:58

Врачи в России будут получать премии за выявление рака

Rambler News Service04:18

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

РБК07:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Политика

Зеленский превращает СБУ в «Квартал-95»

Напомним, аналогичные спецслужбы в США и во Франции, и даже в соседней Белоруссии (где ведомство сохранило название КГБ) активно занимаются экономическими преступлениями и коррупцией.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Политика

Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии

«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Авто

Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler

В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено в 06:17
Авто

Появились первые снимки новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

В Сети появилась откровенная переписка Глюк’оZы с молодым парнем

Обновлено в 13:00
Кино

Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

Обновлено в 11:20
Футбол

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Общество

Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии

Обновлено в 12:48
Происшествия

Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

Обновлено в 13:50
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Музыка

Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Авто

Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition

Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия

Шестуна вернули в «Матросскую тишину» из психбольницы СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в коррупции экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун снова помещен в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина".
Обновлено в 10:02
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Главное