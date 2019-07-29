Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение ракаРБК 07:19
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
Зеленский превращает СБУ в «Квартал-95»
Напомним, аналогичные спецслужбы в США и во Франции, и даже в соседней Белоруссии (где ведомство сохранило название КГБ) активно занимаются экономическими преступлениями и коррупцией.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Авто
Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler
В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено в 06:17
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Кино
Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана
Обновлено в 11:20
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Авто
Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition
Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Шестуна вернули в «Матросскую тишину» из психбольницы СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в коррупции экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун снова помещен в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина".
Обновлено в 10:02
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57