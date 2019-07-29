Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение ракаРБК 07:19

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Минздрав премирует врачей и фельдшеров за выявление онкопациентов

Коммерсантъ11:54

Врачи в России будут получать премии за выявление рака

Rambler News Service04:18

Врачей будут премировать за диагностику рака

Телеканал 360°06:25

Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

РИА Новости05:58

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

RT на русском04:58

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

РБК07:19

Минздрав предлагает премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

ТАСС03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Кино

Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»

Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика

Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием

Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:25
Автоспорт

Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Происшествия

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

Обновлено в 12:30
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

Обновлено в 05:58
Футбол

«Айнтрахт» предлагает контракт Рибери

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в "Айнтрахте" из Франкфурта.
Обновлено в 11:28
Игры

IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Финансы

Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски

Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.
Обновлено в 07:02
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Кино

Фильм «Т-34» взял две награды китайского фестиваля имени Джеки Чана

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Эксперт оценил модернизацию ВМФ России

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

К параду ВМФ в Санкт-Петербурге «подложили мину»

На возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который Военно-морской флот (ВМФ) России не может обнаружить, пишет в LiveJournal пользователь mina030, он же — капитан 3-го ранга Максим Климов.
Обновлено в 13:02
Политика

В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост

Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.
Обновлено в 08:58
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Общество

Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников

В Московской области появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», сообщает 29 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:06
Политика

Доступ к сайту Sputnik Литва будет возобновлен

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение разблокировать сайт Sputnik Литва.
Обновлено в 09:43
Политика

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Главное