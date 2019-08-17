Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работеРоссийская газета 11:59
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе. Такая инициатива содержится в программе "Укрепление здоровья работающих". Планируется рассчитывать снижение зарплаты, исходя из количества и длительности перекуров.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Виторган остался без средств
Обновлено в 13:45
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2
Обновлено в 11:26
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
Обновлено в 09:43
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:57
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло
В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом
Обновлено в 13:00
Происшествия
ДТП с участием трёх машин и автобуса произошло в Петербурге
Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
Обновлено в 11:54
Игры
Sega тизерит новую AAA-игру, которую анонсируют на Gamescom 2019
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Волейбол
Против показавшего расистский жест тренера сборной России открыли дело
Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении показавшего расистский жест тренера женской сборной России Серджио Бузато.
Обновлено в 11:29
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Происшествия
Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти
Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Космос
Украинский ученый назвал точную дату конца света
Эдуард Кузнецов, украинский исследователь, раскрыл новую дату конца света.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54