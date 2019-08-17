с чего всё началось

Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе. Такая инициатива содержится в программе "Укрепление здоровья работающих". Планируется рассчитывать снижение зарплаты, исходя из количества и длительности перекуров.

Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе

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