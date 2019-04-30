Здоровье

Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицаниеКоммерсантъ 17:23

Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

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RT на русском14:24

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

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