Здоровье

Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицаниеКоммерсантъ 17:23

Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Врач оценила призыв Минздрава РФ запретить отрицание ВИЧ

ФАН20:12

Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ-инфекции

Эхо Москвы18:03

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Известия13:17

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Интерфакс12:55

Минздрав предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

ТАСС12:42

Врач оценила предложение Минздрава России запретить отрицание ВИЧ

RT на русском14:24

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Говорит Москва13:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Обновлено в 08:18
Общество

Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов

Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Гаджеты

Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте

По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский вновь принес извинения Кадырову

Обновлено в 13:09
Технологии

Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей

Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Путешествия

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

Обновлено в 11:53
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X в конце мая выйдет на рынок

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о старте предварительных заказов на новое кросс-купе Teramont X. Первой эта модель станет доступна на китайском авторынке, а затем откроется предзаказ в США, где эти автомобили будут продавать под названием Atlass Cross Sport.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено в 10:56
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение

Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Политика

Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.
Обновлено в 11:00
Политика

Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:08
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру

Обновлено в 15:05
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Стоит упомянуть о том, что Lada Raven стала прототипом австрийского электрокара Milan Red от компании Milan Automotive, а также украинского автомобиля Himera Q с электрической силовой установкой и графеновой батареей.
Обновлено в 14:06
Политика

Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского

Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено в 16:48
Политика

Президент Австрии рассказал о «русских корнях»

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его мать происходила из эстонской семьи, а отец был русским «с культурной точки зрения».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону

Обновлено вчера в 03:35
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное