Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививокМедиаПоток вчера в 12:58
В проекте закона под призывом понимают «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации». За нарушение авторы запрета предлагают ввести ответственность — пишет «Коммерсантъ».
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Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок
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