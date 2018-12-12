Чиновники министерства здравоохранения РФ готовят законопроект о повышении минимального возраста, с которого можно будет купить алкоголь в России. Возрастную планку поднимут до 21 года, сейчас спиртное можно приобрести с 18 лет.

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Здоровье Здоровье В Минздраве решили исследовать детей для оценки рисков цифровизации Современных детей исследуют для оценки рисков цифровизации и минимизации ее последствий.

Здоровье Здоровье Суд разрешил ампутировать британцу ногу против его воли Суд в Великобритании разрешил врачам ампутировать больному ногу против его воли, пишет Independent.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения о птичьем гриппе на Урале Случаев заражения птичьим гриппом, который якобы был диагностирован у нескольких жителей Екатеринбурга, в Свердловской области не зафиксировано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

Здоровье Здоровье Минздрав сократит число кесаревых сечений в России Российский Минздрав поддержал резолюцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сокращении числа кесаревых сечений при родах и выступил против необоснованного проведения этой операции, сообщает ТАСС, со ссылкой на директора департамента ведомства Елену Байбарину.

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Здоровье Здоровье Петербург просит Минздрав позаботиться о диабетиках Петербургский ЗакС хочет обратиться к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по выдаче тест-полосок больным сахарным диабетом.

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Здоровье Здоровье По Москве распространилась эпидемия «заразных» онкозаболеваний Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.

Здоровье Здоровье Медицину пожилого возраста создадут в России По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.

Здоровье Здоровье В Сыктывкаре началась реконструкция онкодиспансера По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Коми, начались работы по возведению стационара радиологического корпуса онкодиспансера на 63 койки в Сыктывкаре.

Здоровье Здоровье Врач назвал волгоградцам 8 причин проверить щитовидную железу Главный внештатный эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова рассказала о работе этой железы.