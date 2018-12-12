Здоровье
Минздрав повысит минимальный возраст продажи алкоголя
Минздрав повысит минимальный возраст продажи алкоголяИзвестия10:26
Чиновники министерства здравоохранения РФ готовят законопроект о повышении минимального возраста, с которого можно будет купить алкоголь в России. Возрастную планку поднимут до 21 года, сейчас спиртное можно приобрести с 18 лет.
Известия10:26
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«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь
Prim.News11 декабря в 12:30
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Здоровье
Минздрав планирует заменить современную терапию гепатита С
По данным Минздрав на сегодняшний день в России более 714 тысяч человек инфицированы ВИЧ, из трети из них гепатит С. Теперь Минздрав планирует закупать препарат нарлапревир, предназначенный для лечения гепатита С вместе с другими противовирусными препаратами, сообщает "Югополис".
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В Минздраве решили исследовать детей для оценки рисков цифровизации
Современных детей исследуют для оценки рисков цифровизации и минимизации ее последствий.
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Роспотребнадзор опроверг сообщения о птичьем гриппе на Урале
Случаев заражения птичьим гриппом, который якобы был диагностирован у нескольких жителей Екатеринбурга, в Свердловской области не зафиксировано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова.
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Здоровье
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Обновлено в 08:56
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Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.
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Медицину пожилого возраста создадут в России
По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
Обновлено в 02:23
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В Сыктывкаре началась реконструкция онкодиспансера
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Обновлено в 08:54
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Врач назвал волгоградцам 8 причин проверить щитовидную железу
Главный внештатный эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова рассказала о работе этой железы.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Отменено решение Измайловского райсуда, отказавшего родственникам скончавшейся пациентки
Отменено решение Измайловского райсуда, отказавшего родственникам скончавшейся пациентки Мосгорсуд постановил взыскать с московской больницы имени Плетнева компенсацию в пользу родственников скончавшейся в 2017 году пациентки: медучреждение отказало им в доступе в реанимацию.
Обновлено в 10:20