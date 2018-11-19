с чего всё началось

Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.

Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Глава ведомства отметила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу.

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