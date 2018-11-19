Здоровье
Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Глава ведомства отметила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу.
РИА Новости20:20
Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.
— Вероника Скворцова, российский политикКомсомольская правда 14:57
с чего всё началось
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов.Газета.Ru12:25
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