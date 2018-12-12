с чего всё началось

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.

Здоровье Здоровье ОНФ выяснит, почему Минздрав меняет лекарства для больных гепатитом С Общероссийский народный фронт направит в Минздрав запрос для выяснения причин, почему министерство планирует заменить эффективные препараты для борьбы с гепатитом С на устаревшие, сообщила пресс-служба ОНФ.

Здоровье Здоровье Суд разрешил ампутировать британцу ногу против его воли Суд в Великобритании разрешил врачам ампутировать больному ногу против его воли, пишет Independent.

Здоровье Здоровье В Екатеринбурге выявлен птичий грипп В Екатеринбурге уже зафиксированы два случая птичьего гриппа (H5N1).

Здоровье Здоровье Минздрав России начнет исследовать детей из-за риска цифровизации Юрий Зинченко добавил, что необходимо наполнить информационное поле современного ребенка развивающими материалами, так как нынешние «коммерческие проекты только губят подрастающее поколение».

Здоровье Здоровье Резолюция ВОЗ не поможет сократить число кесаревых сечений в России Эксперт Всемирной организации здравоохранения и Фонда ООН в области народонаселения, врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире НСН рассказала, сможет ли резолюция сократить количество кесаревых сечений в России.

Здоровье Здоровье Столичные врачи разработали фитнес для мозга Врачи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья – нейрофитнес, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Здоровье Здоровье В Петербург прибудет спецборт с тяжелобольными детьми из Ростова Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Петербург и Москву девять тяжелобольных детей.

Здоровье Здоровье Петербург просит Минздрав позаботиться о диабетиках Петербургский ЗакС хочет обратиться к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по выдаче тест-полосок больным сахарным диабетом.

Здоровье Здоровье Детские поликлиники КБР получили оборудование на 76 млн рублей Новое диагностическое оборудование общей стоимостью 76 млн рублей поступило в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии в рамках федеральной программы развития материально-технической базы детских поликлиник.

Здоровье Здоровье Медицину пожилого возраста создадут в России По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.

Здоровье Здоровье По Москве распространилась эпидемия «заразных» онкозаболеваний Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.

Здоровье Здоровье Врач назвал волгоградцам 8 причин проверить щитовидную железу Главный внештатный эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова рассказала о работе этой железы.

Здоровье Здоровье В школы и детские сады Владимира привозят чистую воду Из-за загрязнения реки Нерль во Владимире, «Владимирводоканал» организовал подвоз воды в школы, детские сады и социальные учреждения города.

Здоровье Здоровье Самый полезный перекус для тонкой талии назвали диетологи Диетологи назвали самый полезный перекус для тех, кто к новогодним праздникам желает постройнеть.