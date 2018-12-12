Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголяРоссийская газета04:21
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.
Российская газета04:21
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«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь
Prim.News11 декабря в 12:30
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
Здоровье
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Главный внештатный эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова рассказала о работе этой железы.
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Обследование показало, что мочеточник у мальчика оторвался от правой почки — тяжесть травмы могла повлечь за собой удаление всего органа.
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