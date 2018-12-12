Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголяРоссийская газета04:21
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.
Российская газета04:21
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«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь
Prim.News11 декабря в 12:30
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:39, Ашберн
Здоровье
Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С
Ранее "Ведомости" сообщили, что Минздрав России планирует существенно снизить закупки препаратов для комбинированной безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С и перевести пациентов на устаревшую интерферонсодержащее лечение.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Минздрав начнет исследовать современных детей
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал о том, что ведомство будет исследовать современных детей для оценки рисков цифровизации и минимализации ее последствий.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Птичий грипп пришел в Екатеринбург
Большинство случаев птичьего гриппа среди людей связано с фактическим контактом с больной птицей.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Суд разрешил ампутировать британцу ногу против его воли
Суд в Великобритании разрешил врачам ампутировать больному ногу против его воли, пишет Independent.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Поликлиника на 320 посещений появится в столичном Кунцево
Как уточняется, ввод поликлиники в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Минздрав обеспокоен числом кесаревых сечений при родах
По данным ВОЗ, за последние 15 лет в ряде европейских стран показатель числа кесаревых сечений увеличился вдвое.
Обновлено в 08:18
Здоровье
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Московские психиатры изобрели фитнес для мозга, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Петербург просит Минздрав позаботиться о диабетиках
Петербургский ЗакС хочет обратиться к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по выдаче тест-полосок больным сахарным диабетом.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Водолаз опустился на дно моря и надулся
Экстренный подъем на поверхность привел к значительному увеличению размеров рук и груди чилийского водолаза.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Самый полезный перекус для тонкой талии назвали диетологи
Диетологи назвали самый полезный перекус для тех, кто к новогодним праздникам желает постройнеть.
Обновлено в 08:10
Здоровье
По Москве распространилась эпидемия «заразных» онкозаболеваний
Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 18:27
Здоровье
В школы и детские сады Владимира привозят чистую воду
Из-за загрязнения реки Нерль во Владимире, «Владимирводоканал» организовал подвоз воды в школы, детские сады и социальные учреждения города.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Валентина Матвиенко предложила сделать йодирование соли обязательным
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением о том, что необходимо на законном основании закрепить требование к йодированию пищевой поваренной соли и дальнейшем использовании ее в производстве различной продукции.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье
Детские поликлиники КБР получили оборудование на 76 млн рублей
Новое диагностическое оборудование общей стоимостью 76 млн рублей поступило в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии в рамках федеральной программы развития материально-технической базы детских поликлиник.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Московские врачи спасли почку ребенку по впервые примененной в стране методике
Врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) восстановили пятилетнему ребенку поврежденный мочеточник, сделав его из аппендикса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
Обновлено в 07:20