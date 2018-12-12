с чего всё началось

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.

Здоровье Здоровье Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С Ранее "Ведомости" сообщили, что Минздрав России планирует существенно снизить закупки препаратов для комбинированной безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С и перевести пациентов на устаревшую интерферонсодержащее лечение.

Здоровье Здоровье Минздрав начнет исследовать современных детей Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал о том, что ведомство будет исследовать современных детей для оценки рисков цифровизации и минимализации ее последствий.

Здоровье Здоровье Птичий грипп пришел в Екатеринбург Большинство случаев птичьего гриппа среди людей связано с фактическим контактом с больной птицей.

Здоровье Здоровье Суд разрешил ампутировать британцу ногу против его воли Суд в Великобритании разрешил врачам ампутировать больному ногу против его воли, пишет Independent.

Здоровье Здоровье Поликлиника на 320 посещений появится в столичном Кунцево Как уточняется, ввод поликлиники в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Здоровье Здоровье Минздрав обеспокоен числом кесаревых сечений при родах По данным ВОЗ, за последние 15 лет в ряде европейских стран показатель числа кесаревых сечений увеличился вдвое.

Здоровье Здоровье Московские врачи изобрели фитнес для мозга Московские психиатры изобрели фитнес для мозга, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Здоровье Здоровье Петербург просит Минздрав позаботиться о диабетиках Петербургский ЗакС хочет обратиться к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по выдаче тест-полосок больным сахарным диабетом.

Здоровье Здоровье Водолаз опустился на дно моря и надулся Экстренный подъем на поверхность привел к значительному увеличению размеров рук и груди чилийского водолаза.

Здоровье Здоровье Самый полезный перекус для тонкой талии назвали диетологи Диетологи назвали самый полезный перекус для тех, кто к новогодним праздникам желает постройнеть.

Здоровье Здоровье По Москве распространилась эпидемия «заразных» онкозаболеваний Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.

Здоровье Здоровье В школы и детские сады Владимира привозят чистую воду Из-за загрязнения реки Нерль во Владимире, «Владимирводоканал» организовал подвоз воды в школы, детские сады и социальные учреждения города.

Здоровье Здоровье Валентина Матвиенко предложила сделать йодирование соли обязательным Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением о том, что необходимо на законном основании закрепить требование к йодированию пищевой поваренной соли и дальнейшем использовании ее в производстве различной продукции.

Здоровье Здоровье Детские поликлиники КБР получили оборудование на 76 млн рублей Новое диагностическое оборудование общей стоимостью 76 млн рублей поступило в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии в рамках федеральной программы развития материально-технической базы детских поликлиник.