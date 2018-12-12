Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Российская газета
04:21

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.
Российская газета04:21
с чего всё началось
"Сегодня нет сомнений в том, что алкоголь - серьезный фактор риска, особенно если учитывать его влияние на смертность людей трудоспособного возраста", - приводятся слова главы Минздрава Вероники Скворцовой на сайте
 ведомства.
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