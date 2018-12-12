Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.

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