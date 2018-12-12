Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Российская газета
04:21

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей.
Российская газета04:21

Подробнее о событии

Глава Минздрава объяснила, зачем увеличивать возраст продажи алкоголя

URA.Ru05:22

Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя на три года

Ведомости04:28

Минздрав начал подготовку законопроекта о продаже алкоголя с 21 года

Телеканал 360°04:05

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя

Известия03:51

Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя

RT на русском03:19

Проект об увеличении возраста продажи алкоголя опубликуют через 15 дней

РИА Новости04:16

«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь

Prim.News11 декабря в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Здоровье

Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С

Ранее "Ведомости" сообщили, что Минздрав России планирует существенно снизить закупки препаратов для комбинированной безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С и перевести пациентов на устаревшую интерферонсодержащее лечение.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В Екатеринбурге выявлен птичий грипп

В Екатеринбурге уже зафиксированы два случая птичьего гриппа (H5N1).
Обновлено в 03:57
Здоровье

Во владимирские школы и детсады начали привозить чистую воду

Обновлено в 04:25
Здоровье

Суд разрешил врачам ампутировать ногу без согласия пациента

В Великобритании суд дал врачам разрешение на проведение операции без согласия пациента.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Минздрав разработал проект о йодировании пищевой соли

«Минздрав разработал проект закона о йодировании пищевой поваренной соли как наиболее эффективной и недорогой мере по профилактике йододефицитных состояний, мы просим законодателей активно поддержать данный законопроект», — сказала Скворцова.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье

Петербургские депутаты позаботятся о диабетиках

В пятницу, 14 декабря, комитет по законодательству петербургского ЗакСа рекомендовал коллегам направить обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок больным сахарным диабетом.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января

Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Медицину пожилого возраста создадут в России

По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
Обновлено в 02:23
Здоровье

В Тверской области заработала «Электронная регистратура»

В Тверской области в тестовом режиме заработала новая система электронной записи к врачу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Ученые: новогодние праздники могут нести смертельную опасность

Шведские медики провели исследование и заявили, что вероятность заполучить инфаркт повышается примерно на 15% во время Нового года, Рождества и других праздников.
Обновлено вчера в 07:02
Здоровье

Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение

В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье

В Калининградской области снизился уровень смертности

В Калининградской области за 11 месяцев 2018 года существенно снизился уровень смертности, рассказал министр здравоохранения Антон Кравченко.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Медиков в Приморье воспитывают со школьной скамьи

13 декабря в Доме молодёжи Находкинского городского округа прошла первая конференция для старшеклассников «Врач - это больше чем профессия».В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Обновлено в 01:07
Здоровье

В Калининграде появится центр лечения хронической боли

Что касается новых специалистов, то, по словам Кравченко, в Калининграде появились высокотехнологичные виды помощи в областной больнице, связанные с лечением заболеваний ЦНС, новые хирургические методы лечения заболеваний суставов.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье

В Москве врачи спасли почку пятилетнему мальчику по уникальной методике

В клинику пятилетний мальчик поступил в результате дорожной травмы.
Обновлено в 05:32
Главное