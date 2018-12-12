Здоровье

Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя
RT на русском
03:19

Министерство здравоохранения России сообщило о начале подготовки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском03:19

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Эксперт оценил инициативу Минздрава о повышении возраста продажи алкоголя

RT на русском07:05

Глава Минздрава объяснила, зачем увеличивать возраст продажи алкоголя

URA.Ru05:22

Проект об увеличении возраста продажи алкоголя опубликуют в конце декабря

Телеканал 360°05:51

Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя на три года

Ведомости04:28

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя

Известия03:51

Проект об увеличении возраста продажи алкоголя опубликуют через 15 дней

РИА Новости04:16

«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь

Prim.News11 декабря в 12:30
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Здоровье

Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С

Министерство здравоохранения РФ не намерено сокращать объемы закупки лекарств, предназначенных для лечения гепатита С. Об этом заявила в пятницу глава министерства Вероника Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В Екатеринбурге выявлен птичий грипп

В Екатеринбурге уже зафиксированы два случая птичьего гриппа (H5N1).
Обновлено в 03:57
Здоровье

В Минздраве планируют оценить риски цифровизации для детей

Зинченко добавил, что аналоговое поколение родителей, бабушек и дедушек существует вместе с цифровым поколением детей, однако между ними усиливается разрыв.
Обновлено в 06:32
Здоровье

Водолаз после всплытия внезапно раздулся

В Чили после внештатной ситуации с экстренным подъемом на поверхность водолаз по имени Алехандро Рамос резко увеличился в объемах тела – мужчину словно внезапно раздуло.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Петербург просит Минздрав позаботиться о диабетиках

Петербургский ЗакС хочет обратиться к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по выдаче тест-полосок больным сахарным диабетом.
Обновлено в 06:44
Здоровье

По Москве распространилась эпидемия «заразных» онкозаболеваний

Многие годы обитатели районов, расположенных у федеральных онкологических центров, старательно гнобят больных лысых детей, боясь получить воздушно-капельным путем то или иное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 18:27
Здоровье

Аппарат для компьютерной томографии установили в больнице Дмитрова

Обновлено в 06:36
Здоровье

В детские сады и школы Владимира завозят чистую воду

Несмотря на безопасность, МУП «Владимирводоканал» завозит воду из Судогодского водозабора в школы, детские сады и социальные учреждения города Владимира.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Суд разрешил врачам ампутировать ногу без согласия пациента

В Великобритании суд дал врачам разрешение на проведение операции без согласия пациента.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Медучреждения Адыгеи получили новое оборудование для педиатрии

В Адыгее за счет федерального бюджета на сумму свыше 44 млн. рублей закуплено оборудование для медучреждений, оказывающих помощь детям, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 04:00
Здоровье

В Тверской области заработала новая система электронной записи к врачу

В Тверской области в тестовом режиме заработала новая система электронной записи к врачу.
Обновлено в 02:58
Здоровье

В Хабаровске за год выявлены 26 больных туберкулезом детей

Двадцать шесть случаев заражения туберкулезом детей зарегистрировано в Хабаровске с начала 2018 года.
Обновлено в 06:47
Здоровье

Медицину пожилого возраста создадут в России

По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января

Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Впервые в истории хирурги Москвы спасли почку ребенка благодаря аппендиксу

Пятилетний ребенок получил тяжелую травму, которая грозила полной потерей правой почки.
Обновлено в 06:19
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