Здоровье
Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя
Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголяRT на русском03:19
Министерство здравоохранения России сообщило о начале подготовки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском03:19
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«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь
Prim.News11 декабря в 12:30
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Здоровье
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Медицину пожилого возраста создадут в России
По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
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Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января
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Здоровье
Впервые в истории хирурги Москвы спасли почку ребенка благодаря аппендиксу
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