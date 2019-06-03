Минздрав поддержал введение экологического сбора для табачных компанийРИА Новости вчера в 04:33

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Минздрав России поддержал введение экологического сбора для табачных компаний, так как ежегодно выброшенные окурки, содержащие токсичные вещества, образуют до 680 миллионов тонн мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения.

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