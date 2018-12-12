Здоровье
Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя
Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголяИзвестия03:51
Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 14 декабря.
Известия03:51
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«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь
Prim.News11 декабря в 12:30
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Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Цуканов поручил проверить информацию о сокращениях в больницах ЯНАО
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил проверить появившуюся в СМИ информацию об оптимизации медицинских учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в пятницу пресс-центр главного федерального инспектора (ГФИ) по ЯНАО Александра Ямохина.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продолжает действовать в Сибае.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье
Медицину пожилого возраста создадут в России
По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января
Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Москвичи объявили войну «заразным» онкобольным детям
Очередной случай травли онкобольных произошел в районе Каширского шоссе, пишет «Ридус».
Обновлено в 02:41
Здоровье
Из-за загрязнения Нерли в детсады и школы подвозят чистую воду
Муниципальное учреждение организовало подвоз чистой воды из Судогодского водозабора в детские сады, школы и социальные учреждения города Владимира.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Петербургские депутаты позаботятся о диабетиках
В пятницу, 14 декабря, комитет по законодательству петербургского ЗакСа рекомендовал коллегам направить обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок больным сахарным диабетом.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Суд заставил британца ампутировать ногу
В Великобритании суд разрешил ампутировать больную ногу пациенту больницы вопреки его желанию. Об этом сообщает издание The Independent.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Медиков в Приморье воспитывают со школьной скамьи
13 декабря в Доме молодёжи Находкинского городского округа прошла первая конференция для старшеклассников «Врач - это больше чем профессия».В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Обновлено в 01:07
Здоровье
В Калининградской области снизился уровень смертности
В Калининградской области за 11 месяцев 2018 года существенно снизился уровень смертности, рассказал министр здравоохранения Антон Кравченко.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение
В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
Какой грипп ожидается в Волгограде, рассказал врач
Врач-методист Волгоградского областного центра медицинской профилактики Игорь Краснов рассказал, что самым коварным является вирус типа А. У него есть 15 подтипов, и три из них вызывают развитие эпидемии.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Коллективу Республиканской больницы №2 представили нового главврача
Иванов врач-травматолог по образованию, работал 2011 по 2016 год в должности главного хирурга Министерства здравоохранения РС (Я). С сегодняшнего дня новый главврач приступил к выполнению своих обязанностей.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Спецборт МЧС доставит девять тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону в Петербург и Москву
Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит девять детей, которым нужна срочная медицинская помощь, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:50