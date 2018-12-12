Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 14 декабря.

Здоровье Здоровье Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.

Здоровье Здоровье Цуканов поручил проверить информацию о сокращениях в больницах ЯНАО Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил проверить появившуюся в СМИ информацию об оптимизации медицинских учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в пятницу пресс-центр главного федерального инспектора (ГФИ) по ЯНАО Александра Ямохина.

Здоровье Здоровье В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности Режим повышенной готовности продолжает действовать в Сибае.

Здоровье Здоровье Медицину пожилого возраста создадут в России По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.

Здоровье Здоровье Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.

Здоровье Здоровье Москвичи объявили войну «заразным» онкобольным детям Очередной случай травли онкобольных произошел в районе Каширского шоссе, пишет «Ридус».

Здоровье Здоровье Из-за загрязнения Нерли в детсады и школы подвозят чистую воду Муниципальное учреждение организовало подвоз чистой воды из Судогодского водозабора в детские сады, школы и социальные учреждения города Владимира.

Здоровье Здоровье Петербургские депутаты позаботятся о диабетиках В пятницу, 14 декабря, комитет по законодательству петербургского ЗакСа рекомендовал коллегам направить обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок больным сахарным диабетом.

Здоровье Здоровье Суд заставил британца ампутировать ногу В Великобритании суд разрешил ампутировать больную ногу пациенту больницы вопреки его желанию. Об этом сообщает издание The Independent.

Здоровье Здоровье Медиков в Приморье воспитывают со школьной скамьи 13 декабря в Доме молодёжи Находкинского городского округа прошла первая конференция для старшеклассников «Врач - это больше чем профессия».В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Здоровье Здоровье В Калининградской области снизился уровень смертности В Калининградской области за 11 месяцев 2018 года существенно снизился уровень смертности, рассказал министр здравоохранения Антон Кравченко.

Здоровье Здоровье Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Здоровье Здоровье Какой грипп ожидается в Волгограде, рассказал врач Врач-методист Волгоградского областного центра медицинской профилактики Игорь Краснов рассказал, что самым коварным является вирус типа А. У него есть 15 подтипов, и три из них вызывают развитие эпидемии.

Здоровье Здоровье Коллективу Республиканской больницы №2 представили нового главврача Иванов врач-травматолог по образованию, работал 2011 по 2016 год в должности главного хирурга Министерства здравоохранения РС (Я). С сегодняшнего дня новый главврач приступил к выполнению своих обязанностей.