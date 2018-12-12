Здоровье

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя
Известия
03:51

Министерство здравоохранения России хочет увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года с января 2020 года. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 14 декабря.
Известия03:51

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Минздрав начал подготовку законопроекта о продаже алкоголя с 21 года

Телеканал 360°04:05

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя

Известия03:51

Минздрав намерен увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с 2020 года

ТАСС03:22

Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Интерфакс03:22

Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя

RT на русском03:19

Минздрав готовит законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Эхо Москвы04:01

«До 21 года нельзя»: в одном из заведений Владивостоке не продали алкоголь

Prim.News11 декабря в 12:30
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Здоровье

Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье

Цуканов поручил проверить информацию о сокращениях в больницах ЯНАО

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил проверить появившуюся в СМИ информацию об оптимизации медицинских учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в пятницу пресс-центр главного федерального инспектора (ГФИ) по ЯНАО Александра Ямохина.
Обновлено в 03:38
Здоровье

В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности продолжает действовать в Сибае.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье

Медицину пожилого возраста создадут в России

По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января

Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Москвичи объявили войну «заразным» онкобольным детям

Очередной случай травли онкобольных произошел в районе Каширского шоссе, пишет «Ридус».
Обновлено в 02:41
Здоровье

Из-за загрязнения Нерли в детсады и школы подвозят чистую воду

Муниципальное учреждение организовало подвоз чистой воды из Судогодского водозабора в детские сады, школы и социальные учреждения города Владимира.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Петербургские депутаты позаботятся о диабетиках

В пятницу, 14 декабря, комитет по законодательству петербургского ЗакСа рекомендовал коллегам направить обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок больным сахарным диабетом.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Суд заставил британца ампутировать ногу

В Великобритании суд разрешил ампутировать больную ногу пациенту больницы вопреки его желанию. Об этом сообщает издание The Independent.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Медиков в Приморье воспитывают со школьной скамьи

13 декабря в Доме молодёжи Находкинского городского округа прошла первая конференция для старшеклассников «Врач - это больше чем профессия».В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Обновлено в 01:07
Здоровье

В Калининградской области снизился уровень смертности

В Калининградской области за 11 месяцев 2018 года существенно снизился уровень смертности, рассказал министр здравоохранения Антон Кравченко.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение

В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье

Какой грипп ожидается в Волгограде, рассказал врач

Врач-методист Волгоградского областного центра медицинской профилактики Игорь Краснов рассказал, что самым коварным является вирус типа А. У него есть 15 подтипов, и три из них вызывают развитие эпидемии.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Коллективу Республиканской больницы №2 представили нового главврача

Иванов врач-травматолог по образованию, работал 2011 по 2016 год в должности главного хирурга Министерства здравоохранения РС (Я). С сегодняшнего дня новый главврач приступил к выполнению своих обязанностей.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Спецборт МЧС доставит девять тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону в Петербург и Москву

Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит девять детей, которым нужна срочная медицинская помощь, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:50
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