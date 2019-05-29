Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животеГазета.Ru 07:17

с чего всё началось

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

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Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

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Экономика Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

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