Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животеГазета.Ru 07:17
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.
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с чего всё началось
Обсуждение нового метода избавления от ожирения началось после публикации на сайте MedicalXpress американского исследования об эффективности интервальных тренировок.РИА Новости10:30
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