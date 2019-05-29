Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животеГазета.Ru 07:17

с чего всё началось

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

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Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Шоу-бизнес Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности Егор Крид поделился историей о расставаниях со своими девушками в студии блогера Юрия Дудя.

Политика Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Происшествия Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Происшествия Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.

Шоу-бизнес На Прохора Шаляпина совершено нападение Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.

Политика Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Экономика Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.

Музыка Группа Rammstein выпустила новый клип Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.

Космос Российские космонавты вышли в открытый космос Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.

Политика США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.

Футбол В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".

Энергетика Минфин и «Транснефть» обменялись упреками Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.