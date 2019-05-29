Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животеГазета.Ru 07:17

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.
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