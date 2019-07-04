с чего всё началось

Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда.

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

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