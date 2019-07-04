Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продуктеРИА Новости 04:48

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Читать в источнике
Виктор Тутельян
Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда.
— Виктор Тутельян, учёныйТК Звезда 07:18

Подробнее о событии

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Российская газета00:20

Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета

РЕН ТВ00:45

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

RT на русском04:06

Ученые назвали препятствующий риску развития рака и диабета продукт

РБК03:16

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

РИА Новости04:48

Диетолог рассказала о пользе и вреде молока

Известия07:13

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

Газета.Ru06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Политика

Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Женщина погибла во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Политика

Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области

Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Пять "ни в коем случае" Руководство "Единой России" направило в региональные отделения партии рекомендации (есть в распоряжении РБК), касающиеся проведения избирательных кампаний и рисков на выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы

Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей

Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 04:11
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
Обновлено в 02:32
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске

В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реках Иркутской области в Иркутске ввели режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

В порт Одессы зашли корабли НАТО

В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
Обновлено в 06:18
Футбол

Защитник «Динамо» Темников может перейти в клуб ФНЛ

Темников выступает за московский клуб с 2016 года, куда перешел из «Томи».
Обновлено в 05:53
Культура

Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

У старших дочерей Джоли появилась опасная подруга

На днях папарацци удалось заснять в Лос-Анджелесе немного странную компанию: по улицам города гуляли без родителей две дочери Анджелины Джоли — Захара и Шайло — в сопровождении молодой модной актрисы Милли Бобби Браун и ее старшей сестры.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В Сети появилась информация о новом особняке Игоря Сечина за 20 млрд

Обновлено в 07:29
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Политика

Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное